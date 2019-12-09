Газзаев призвал бороться за честь России после решения WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) принимает решение об отстранении России от международных спортивных мероприятий на четыре года, руководствуясь взятыми базами данных за 2012-2015 годы, заявил депутат Государственной думы Валерий Газзаев.

Он отметил, что в России действует самая жесткая система по противодействию допингу: принят закон об уголовной ответственности за склонение к применению допинга и запрещенных препаратов, а по поручению президента страны была создана регулярная комиссия, которая взаимодействовала в том числе с WADA.

«Я считаю, что наша страна должна всеми способами, которые существуют, бороться за свою честь и достоинство. Другого выхода быть не может», - заключил Газзаев.

Напомним, сегодня исполком WADA одобрил рекомендацию об отстранении России на четыре года от участия в международных спортивных мероприятиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Исходя из этого, российские спортсмены смогут выступать лишь под нейтральным флагом.