Колобков: Санкции WADA не повлияют на участие футболистов РФ в чемпионатах Европы и мира

Футболисты национальной сборной смогут выступить под флагом России на всех международных турнирах, считает министр спорта РФ Павел Колобков.

«Санкции WADA не коснутся чемпионата Европы, считаю, что и мира тоже. Ряд санкций, которые прописаны в решении, противоречивы», - заявил он.

При этом министр отметил, что между сторонами есть несколько «юридических несогласий».

При этом Колобков добавил, что у России есть шанс оспорить решение WADA, однако для этого следует провести немало работы.

«Считаю, что у РУСАДА есть возможность оспаривания, в том числе и всего решения, и некоторых вопросов, связанных с санкциями», - сообщил министр.

Он подчеркнул, что теперь у России есть 21 день, в течение которого необходимо подготовить ответ на предъявленные претензии. До этого момента решение не вступает в силу.

Напомним, сегодня, 9 декабря, исполком WADA принял решение отстранить на четыре года Россию от участия в международных спортивных мероприятиях. Исходя из этого, спортсмены от РФ смогут участвовать лишь в нейтральном статусе.