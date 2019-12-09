UEFA: запрет WADA не касается ЕВРО-2020

Санкции WADA не приведут к запрету на проведение Евро-2020 в Петербурге. Об этом говорится в комментарии UEFA.

«У UEFA нет никаких комментариев по этому вопросу (о решении WADA - прим. ред.), и мы отсылаем вас к заявлению WADA, где, как мы понимаем, Евро-2020 запрет не касается», - говорится в заявлении Союза.

В понедельник исполком WADA принял решение отстранить российских атлетов от участия в олимпиадах на 4 года. Кроме того, агентство решило допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира только «чистых» российских спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе - без гимна и флага страны. Также WADA постановило, что РФ на четыре года лишится права подавать заявки на проведение крупных международных спортивных соревнований и проводить их.