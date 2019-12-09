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«80 лет без чемпионатов мира и Олимпиад»: Валуев о лишениях России после решения WADA

Александра Арсентьева
17:07 09.12.2019
По словам Валуева, решение WADA пока не является окончательным, Россия будет подавать апелляцию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Решение WADA может оставить Россию на 80 лет без крупных международных соревнований. Об этом заявил «Звезде» экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.

«Самое страшное в этой ситуации то, что нашу страну лишили на четыре года подавать заявки на ведущие международные соревнования, что повлечет за собой в среднесрочной перспективе отсутствие таких соревнований не только в период четыре года. После подачи заявки и ее принятия проходит достаточно много времени, чтобы подготовиться к ним. Значит примерно 80 лет Россия будет без чемпионатов мира, без Олимпиад», - сказал он.

По словам Валуева, решение WADA пока не является окончательным, потому что Россия будет подавать апелляцию. Если агентство примет это решение, то оно негативно скажется на российском спорте.

«Нельзя винить спортсменов, по отношению к ним наблюдается несправедливость - презумция невиновности нарушена по всем статьям, потому что в результате такого решения они не смогут в последующем выступать под флагом своей страны, не будет звучать гимн Российской Федерации. Безусловно определе9нное количество спортсменов в какой-то степени это может заставить уехать куда-либо. Но, на мой взгляд, это странно, потому что можно испытывать неприятные чувства выигрывая соревнования, но при этом не будет играть твой гимн, но это не будет означать, что ты не победитель самих соревнований», - добавил он.

В понедельник исполнительный комитет WADA решил отстранить российских атлетов от участия в олимпиадах на 4 года. Также было принято решение, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира будут допускаться только «чистые» российские атлеты, которые будут соревноваться в нейтральном статусе. Агентство постановило, что Россия на четыре года лишится права подавать заявки на проведение крупных спортивных соревнований и проводить их.

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