Журова заявила о политической составляющей в решении WADA

Возможно, возобновление процесса по отстранению российских спортсменов от международных спортивных мероприятий, инициированное WADA, было частично запланированным, потому что казалось, что все договоренности достигнуты, и представителям России не будут препятствовать в участии в соревнованиях. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Несомненно, меня это решение возмущает, и я бы поговорила о том, политизировано оно или нет. Если бы оно не касалось спортсменов, можно было допустить, что чиновники могли совершить какие-то ошибки. И они сами, я думаю, готовы положить голову на плаху, лишь бы спортсменов не трогали. Но этого не происходит, поэтому я вижу тут политическую составляющую», - рассказала «Звезде» Журова.

Политик вспомнила о последних громких победах наших спортсменов в разных видах спорта, назвав их «лицом России», которые не все международное сообщество хочет видеть и признавать.

«Через спортсменов опосредованно облик России воспринимается не в том ключе, в котором наши представители пытаются его донести. Вот поэтому их начинают использовать как пропагандистский инструмент. Не надо, чтобы они стояли с довольными лицами под российский гимн и поднимающийся флаг. Потому что это красиво и патриотично. А так - нейтральный флаг, их все ругают, говорят - зачем вы поедете. Представляете - выступать под психологическим давлением?» - отметила Журова.

Она добавила, что Россия обязана защитить своих спортсменов, поэтапно обращаясь во все необходимые инстанции. Журова напомнила, что многое зависит от реакции Международного олимпийского комитета, которую сейчас сложно прогнозировать.

Напомним, сегодня исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных спортивных мероприятиях, в том числе от Олимпийских игр и чемпионатов мира.