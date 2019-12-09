WADA: на ЧМ-2022 российские футболисты должны выступать под нейтральным флагом

Если российская сборная будет отобрана на ЧМ-2022 по футболу, то российские спортсмены должны выступать под нейтральным флагом. Об этом сегодня заявил председатель комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тейлор.

Между тем в FIFA заявили, что федерация приняла к сведению решение исполкома антидопингового агентства.

«FIFA свяжется с WADA и Ассоциацией летних Олимпийских международных федераций, чтобы уточнить влияние этого решения на футбол», - говорится в заявлении организации.

Сегодня исполком WADA принял решение отстранить на четыре года Россию от участия в международных спортивных мероприятиях, в число которых входят Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Также по решению исполкома агентства флаг России не может быть поднят на любом крупном спортивном событии, которое будет организовано в ближайшие четыре года.