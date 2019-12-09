Медведев заявил, что решение WADA нужно обжаловать

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что профильные организации должны обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства. Об этом он заявил на встрече с вице-премьерами.

«Думаю, что те организации, которые отвечают за это, я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят эти все вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано», - сказал он.

Медведев добавил, что решение WADA по российским атлетам наводит на мысль о продолжении «антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму».

В понедельник исполнительный комитет WADA решил отстранить российских спортсменов от участия в олимпиадах сроком на 4 года. Кроме того, было принято решение на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустить только «чистых» российских атлетов, которые будут состязаться в нейтральном статусе - без флага и гимна государства.

WADA также постановило, что Россия на четыре года лишится права подавать заявки на проведение крупных спортивных соревнований и проводить их.