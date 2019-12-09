WADA отстранит 145 спортсменов от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранит от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде 145 спортсменов с «подозрительными» пробами в случае, если они еще не завершили карьеру. Об этом сообщил председатель комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тейлор.

Ранее в WADA сообщили, что узнали имена всех спортсменов, чьи данные были изменены в базе РУСАДА, - их не допустят к участию в Олимпиаде-2020.

Напомним, исполком WADA одобрил рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в спортивных международных мероприятиях, а также права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Кроме того, международные спортивные мероприятия запрещено посещать в течение четырех лет российским государственным служащим и руководству Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета РФ.