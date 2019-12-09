Заместитель директора РУСАДА назвала «ожидаемым» решение WADA

Решение WADA лишить РФ права на участие в чемпионатах мира ожидаемо, считает заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

По ее словам, позиция Всемирного антидопингового агентства в отношении РФ была радикальна, поэтому и решение по отстранению было принято единогласно.

При этом Пахноцкая отметила, что теоретически обжаловать решение возможно.

«Это может сделать агентство либо Олимпийский комитет РФ, либо Параолимпийский комитет, либо другие подписанты кодекса - то есть международные федерации», - рассказала она «Звезде».

Пахноцкая добавила, что в РУСАДА рассмотрят возможность подачи апелляции.

Сегодня, 9 декабря исполком WADA принял решение отстранить на четыре года Россию от участия в международных спортивных мероприятиях. Отныне спортсмены от РФ смогут участвовать лишь в нейтральном статусе. В свою очередь Россия намерена обратиться в спортивный арбитраж в Лозанне для обжалования вынесенного решения.