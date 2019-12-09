Член набсовета РУСАДА: решение WADA не повлияет на проведение Евро-2020 в Петербурге

Решение исполкома WADA не распространяется на чемпионат Европы по футболу 2020 года, но в стандарте 2021 года уже будут региональные и континентальные турниры. Об этом заявил член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

«Следующая версия cтандарта вступает в действие с 2021 года, и там уже будут региональные и континентальные турниры, но сейчас - нет», - приводит его слова РИА Новости.

Сейчас у РУСАДА есть 21 день на то, чтобы не согласиться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства, потом еще 21 день на принятие решений будет у Международного олимпийского комитета, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета РФ, международных федераций, отметил Хрычиков.

«Потом CAS будет разбирать дела, то есть, маловероятно, что в течение зимы решение вступит в силу. И до этого момента в России можно проводить любые турниры», - добавил член наблюдательного совета РУСАДА.

В понедельник исполком WADA принял решение отстранить российских атлетов от участия в олимпиадах на 4 года. Кроме того, агентство решило допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира, только «чистых» российских спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе - без гимна и флага страны. Также WADA постановило, что РФ на четыре года лишится права подавать заявки на проведение крупных международных спортивных соревнований и проводить их.

В следующем году в Петербурге должны пройти четыре игры чемпионата Европы, а в 2021 году - финал футбольной Лиги чемпионов.