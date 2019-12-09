«Без России современный спорт представить невозможно»: президент Федерации керлинга РФ о решении WADA

Принятые к исполнению рекомендации WADA, в первую очередь, нужно обжаловать, а также посчитать убытки, которые могут понести российские организаторы всевозможных мировых соревнований, и предъявить их в европейских судах. Об этом заявил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, комментируя решение Всемирного антидопингового агентства относительно РФ.

«Мы, как говорится, флаги свои не отдаем. Наши спортсмены должны участвовать в любом случае, за ребят мы будем бороться. Без команды России современный международный спорт представить невозможно», - рассказал «Звезде» Свищев.

Он отметил, что в России проходят самые крупные, красивые и профессиональные соревнования в мире. Из-за рекомендаций WADA спортсмены из других стран лишатся возможности поучаствовать в них.

Сегодня исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в спортивных международных мероприятиях, в том числе Олимпийских играх и чемпионатах мира. Также российская сторона не сможет принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение в течение четырех лет.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сообщила, что Россия обратится в спортивный арбитраж в Лозанне для обжалования данного решения.