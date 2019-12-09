Глава ОКР назвал «чрезмерными» санкции WADA

Санкции WADA в отношении России являются «чрезмерными и нелогичными». Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«ОКР не является стороной каких-либо подозрений или предполагаемых санкций, как организация. Российские атлеты самые тестируемые атлеты в этой истории. Мы, как Олимпийский комитет России, готовы предоставлять все возможности для международных федераций для дополнительного тестирования всех атлетов в преддверии ОИ», - рассказал он.

По словам Позднякова, санкции являются «чрезмерными, нелогичными и неадекватными, особенно в части, когда это касается ОКР».

«Ни в одной рекомендации не написано, что ОКР участвовал в каких-либо махинациях и манипуляциях, но тем не менее рекомендации комитета по соответствию затрагивают интересы ОКР», - добавил глава комитета.

Он отметил, что интересы российского олимпийского движения затронуты напрямую и ОКР будет этому противодействовать всеми доступными методами.

Напомним, исполком WADA лишил Россию права на четыре года участвовать в международных турнирах. Кроме того, наша страна на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.