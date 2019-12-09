«Очень обидно»: президент санного спорта РФ прокомментировала решение WADA

В современном мире недопустимо отстранять спортсменов по национальному признаку, заявила «Звезде» президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт.

«Отчасти мы были готовы, что ничего хорошего ждать не приходилось. Тем не менее, очень неприятно, очень обидно за спортсменов, которые всю жизнь положили на это дело - большого спорта», - отметила она.

Гарт выразила надежду на то, что в итоге должен «возобладать здравый смысл», а Россия со своими спортсменами будет достойно отстаивать честь страны.

«Отстранять спортсменов по национальному признаку, я считаю, в современном мире просто недопустимо. Очень надеюсь, что здравый смысл возобладает и примут какое-то другое решение и все-таки Россия со своими спортсменами будет участвовать на международной арене и бороться за медали честно, как и всегда, достойно отстаивать честь своей страны», - подчеркнула Гарт.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права принимать участие в спортивных международных мероприятиях, в том числе Олимпиаде и чемпионатах мира. На соревнования будут допущены только «чистые» российские спортсмены, которые обязуются выступать в нейтральном статусе.