Россия обратится в спортивный арбитраж в Лозанне для обжалования решения WADA

Россия обратится в спортивный арбитраж в Лозанне для обжалования решения Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сегодня сообщила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Сегодня исполком WADA принял решение отстранить на четыре года Россию от участия в международных спортивных мероприятиях, в число которых входят Олимпийские игры и чемпионаты мира.

РФ также лишили права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Также по решению исполкома агентства, флаг России не может быть поднят на любом крупном спортивном событии, которое будет организовано в ближайшие четыре года.