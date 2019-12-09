Исполком WADA лишил Россию права на четыре года участвовать в международных турнирах

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Российскую Федерацию на четыре года права принимать участие в спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпийские игры и чемпионаты мира.

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», - говорится в сообщении пресс-службы WADA.

Кроме того, РФ на протяжении четырех лет лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Также WADA ввело запрет сроком на четыре года на посещение международных спортивных мероприятий российскими государственными служащими и руководством Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета РФ, сообщает РИА Новости.

По решению WADA, флаг России не может быть поднят на любом крупном спортивном событии, которое будет организовано в ближайшие четыре года.

На ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира будут допускаться только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе - без гимна и флага страны.