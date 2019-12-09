На ГУМ-катке провели матч по следж-хоккею с участием Фетисова

На ГУМ-катке в Москве состоялся матч по следж-хоккею между командами «Все звезды Последней игры» Вячеслава Фетисова и молодежной сборной хоккеистов с инвалидностью «Все звезды Москвы».

На благотворительном матче под названием «Последняя игра» команда Фетисова играла в санях, вместо коньков. Хоккеисты подчеркивают, что людям с особенностями развития непросто заниматься этим спортом. Но своим примером они доказывают, что не существует никаких ограничений.

На льду юные спортсмены показали уверенную игру, не уступая взрослым.

«Я всю жизнь на коньках. И только сейчас понял, что есть то, что очень непросто делать. А владеть им - это целое искусство. Ты понимаешь, что мальчишки, которые освоили непростой вид спорта, они получают удовольствие от этого», - рассказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Капитан молодежной сборной «Все звезды Москвы» 14-летний Артем Денисов занимается хоккеем три года, успев побывать в США и сыграть с американцами на сборах.

«Было бы еще лучше, если лед был для хоккея. Шайба очень жестко катится. Еще подкинуть сложно», - делится эмоциями юный спортсмен.

Встреча призвана привлечь внимание к проблеме изменения климата и вопросам инвалидности.