Джошуа одержал победу над Руисом и вернул себе три титула чемпиона мира

Британский боксер в супертяжелом весе Энтони Джошуа завоевал три титула чемпиона мира в 12-раундовом поединке, прошедшем в Саудовской Аравии в Эд-Диръии. Джошуа одержал победу над американцем Энди Руисом.

Трое судей отдали победу британцу с большим перевесом: 118:110, 119:109 и 118:110, сообщает ТАСС. Таким образом Энтони Джошуа стал обладателем трех титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Это была вторая встреча боксеров. В июне Джошуа, считавшийся непобедимым, проиграл малоизвестному Энди Руису, который одержал победу в седьмом раунде техническим нокаутом. Джошуа, обладатель олимпийского золота и ордена Британской империи за заслуги в боксе, воспользовался пунктом о реванше в контракте и сумел вернуть себе титулы.