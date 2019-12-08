Поветкин закончил поединок с Хантером вничью

Бой российского и американского боксеров Александра Поветкина и Майкла Хантера, состоявшийся 7 декабря в Саудовской Аравии, признан ничейным. Оба спортсмена показали высокий класс владения ударной техникой.

По итогам 12-раундового противостояния один из судей все же отметил Поветкина победой, второй посчитал победителем Хантера, а третий поставил равные оценки. Таким образом, поединок завершился ничьей.

По результатам боя Поветкин не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории. Теперь в активе россиянина 35 побед, 2 поражения и 1 ничья.