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«Спартак» с разгромным счетом проиграл «Ростову»

Анна Касаткина
22:54 08.12.2019
Гости из Ростова-на-Дону обыграли москвичей, отправив в их ворота четыре мяча.
«Спартак» с разгромным счетом проиграл «Ростову»
© Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости

Московский «Спартак» уступил команде «Ростов» из Ростова-на-Дону в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Арена» завершилась со счетом 1:4.

Казахстанский полузащитник гостей Бахтиер Зайнутдинов открыл счет на 22-й минуте матча и оформил дубль на 83-й. Второй мяч за «Ростов» на 53-й минуте в ворота отправил полузащитник Алексей Ионов, третий на 79-й минуте – защитник Дмитрий Чистяков. Единственный гол «Спартаку» принес аргентинский нападающий Эсекьель Понсе на 81-й минуте игры.

Набрав 34 очка, «Ростов» поднялся на третье место турнирной таблицы чемпионата России. «Спартак» с 22 очками остался на 10-й строчке.

Со второго тайма игроки обоих команд остались без поддержки – болельщики массово покинули трибуны. Так они присоединились к бойкоту матчей 19-го тура РПЛ, в связи с задержаниями фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге 1 декабря.

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