Российские пловцы заняли первое место в общекомандном зачете на чемпионате Европы

Российская мужская сборная завоевала золотые медали на чемпионате Европы на короткой воде в эстафете 4 по 50 метров комплексным плаванием. Соревнования проходили в шотландском городе Глазго.

Наши соотечественники Климент Колесников, Владимир Морозов, Олег Костин и Владислав Гринев показали результат 1 минута 30,63 секунды. Серебро досталось представителям Венгрии (1.32,10), бронза - у команды Белоруссии (1.32,29).

Женщины также порадовали российских болельщиков: наши пловчихи завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в эстафете 4 по 50 метров комплексным плаванием.

По итогу соревнований сборная России одержала верх в общем зачете, с большим отрывом опередив других участников мероприятия. Наши спортсмены завоевали 22 медали - 13 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые.

Второго места удостоились пловцы из Италии (6-7-7), третьими стали представители Нидерландов (5-1-4).