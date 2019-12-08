Блестящее выступление: российские пловцы взяли три золота на чемпионате Европы

Россиянка Мария Темникова завоевала золото чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 200 метров брассом. Соревнования проходят в шотландском Глазго.

Двадцатичетырехлетняя спортсменка показала результат 2 минуты 18,35 секунды.

Серебро досталось представительнице Великобритании Молли Реншоу (2.19,66), бронза у итальянки Мартины Карраро (2.19,68).

Российских болельщиков также порадовал Владимир Морозов. Наш соотечественник выиграл золото чемпионата Европы на короткой воде на дистанции 100 метров вольным стилем. Он показал результат 45,53 секунды.

Стоит отметить, что это его пятая золотая медаль на ЧЕ в Глазго. Морозов выигрывал все финалы, в старте которых выходил.

На этом триумфальное выступление наших спортсменов не закончилось: россиянин Климент Колесников победил на 100-метровке комплексным плаванием на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Его результат - 51,15 секунды.

Серебро досталось другому российскому пловцу Сергею Фесикову (51,59). Бронза у грека Андреаса Вазайоса (51,62).