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Блестящее выступление: российские пловцы взяли три золота на чемпионате Европы

Роман Захаров
21:08 08.12.2019
На крупных международных соревнованиях, проходящих в Глазго, отличились Мария Темникова, Владимир Морозов и Климент Колесников.
Блестящее выступление: российские пловцы взяли три золота на чемпионате Европы
© Фото: Giorgio Scala, Deepbluemedia, globallookpress

Россиянка Мария Темникова завоевала золото чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 200 метров брассом. Соревнования проходят в шотландском Глазго.

Двадцатичетырехлетняя спортсменка показала результат 2 минуты 18,35 секунды.

Серебро досталось представительнице Великобритании Молли Реншоу (2.19,66), бронза у итальянки Мартины Карраро (2.19,68).

Российских болельщиков также порадовал Владимир Морозов. Наш соотечественник выиграл золото чемпионата Европы на короткой воде на дистанции 100 метров вольным стилем. Он показал результат 45,53 секунды.

Стоит отметить, что это его пятая золотая медаль на ЧЕ в Глазго. Морозов выигрывал все финалы, в старте которых выходил.

На этом триумфальное выступление наших спортсменов не закончилось: россиянин Климент Колесников победил на 100-метровке комплексным плаванием на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Его результат - 51,15 секунды.

Серебро досталось другому российскому пловцу Сергею Фесикову (51,59). Бронза у грека Андреаса Вазайоса (51,62).

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