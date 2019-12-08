Владимир Федотов стал главным тренером ФК «Сочи». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора клуба Дмитрия Рубашко.

«Федотов представлен команде в качестве главного тренера. Контракт заключен на 2,5 года», - сказал Рубашко информационному агентству.

На текущий момент после 18 игр сочинский клуб имеет в своем активе только 15 очков и находится на последнем месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что РПЛ согласовала перенос игры 18-го тура чемпионата России между командами «Сочи» и «Оренбург» на резервную дату. Это произошло из-за острой ротавирусной инфекции, обнаруженной у большого числа футболистов и сотрудников сочинского футбольного клуба.