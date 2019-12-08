Фанаты «Сочи» и «Ростова» поддержали бойкот футбольных матчей

Болельщики «Сочи» и «Рубина» присоединились к бойкоту матчей в знак солидарности с фанатами других футбольных клубов и покинули стадион на 30-й минуте матча. Уходя с трибун фанаты «Рубина» оставили растяжку с надписью «Фанат не преступник».

Таким образом активные болельщики поддержали заявление «Фратрии» - объединения фанатов московского «Спартака», члены которого призвали выступить против неприемлемых, с их точки зрения, действий силовиков.

Волна бойкота прокатилась по всей стране, к ней присоединились поклонники «Зенита», «Локомотива», ЦСКА, «Краснодара», «Арсенала» и других клубов.

Подобные действия футбольных фанатов не остались незамеченными. Министр спорта РФ Павел Колобков назвал организацию бойкотов неправильной позицией, от которой страдают футбольные команды.

Колобков призвал встречаться с болельщиками и обсуждать проблемные вопросы, а в случае, если действительно существуют нарушения, то решать такие проблемы в рамках административного или какого-либо другого производства. При этом чиновник подчеркнул, что закон един для всех и для болельщиков, которые иногда его нарушают, в том числе.

В начале декабря сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали около 200 болельщиков московского «Спартака». Фанаты прибыли в Петербург на гостевую игру с местным «Зенитом», но были доставлены в отделы полиции. Спустя несколько часов их отпустили, выписав штрафы за хулиганство и распитие алкогольных напитков. Одному из лидеров фанатского движения «красно-белых» запретили посещать стадионы ближайшие полтора года.