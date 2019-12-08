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Алина Загитова снялась с показательных выступлений в финале Гран-при из-за травмы

Ян Брацкий
17:54 08.12.2019
Накануне Алина Загитова заняла итоговое шестое место в финале Гран-при в Турине.
Алина Загитова снялась с показательных выступлений в финале Гран-при из-за травмы
© Фото: Алина Загитова, VK

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова не примет участие в показательных выступлениях в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине. Причина - травма спортсменки. Накануне Загитова стала шестой в финале Гран-при.

«Мне очень жалко, что я не смогла выступать на этих показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка. Но мне очень приятно, что вы меня поддерживаете», - заявила фигуристка.

Алина Загитова поблагодарила поклонников за приветственные слова и аплодисменты во время выступления.

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