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Спортивный эксперт назвал ключ к успеху сборной России на Евро-2020

Лина Давыдова
23:45 08.12.2019
Спортивный журналист Андрей Львов надеется на поддержку сборной России со стороны болельщиков на Евро-2020. По мнению эксперта, она может сыграть немаловажную роль для выхода национальной команды из группы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Panoramic ZUMAPRESS.com, Globallookpress, TeamRussia, twitter

Спортивный обозреватель Александр Львов считает, что сборная России сможет выйти из группы Евро-2020 не только благодаря тренерскому штабу и своей собранности, но и благодаря болельщикам. Такое мнение он высказал на ток-шоу «Фетисов».

«Во многом наша сборная возродилась, можно сказать, стала какой-то боевой единицей, не только благодаря Черчесову, но и благодаря болельщикам, которые ее полюбили. Но всегда есть и будут недовольные. Если не будет единения, если игроки не будут знать, что за сборную болеют так же как в Питере за "Зенит" или на "Открытии Арене" за "Спартак", то им будет тяжело. Конечно, из этой группы мы обязаны выходить. Мы уже убедились на ЧМ-2018, что у нас появилась крепкая и сильная команда», - подчеркнул Львов в эфире «Звезды».

На предстоящем чемпионате Европы 2020 года сборная России будет играть в группе В. Ее соперниками в групповом этапе станут национальные команды Бельгии, Дании и Финляндии. С бельгийцами россиянам предстоит встретиться 13 июня. Со сборной Дании подопечные Станислава Черчесова сразятся 22 июня, а с финнами - 17 июня. Матчи группы будут сыграны в Санкт-Петербурге и Копенгагене. С бельгийцами и финнами сборная России сыграет на «Газпром Арене», а с датчанами - на их поле.

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