Российские лыжники завоевали золото и серебро на этапе Кубка мира

Российские лыжники заняли первое и второе места в эстафете 4х7,5 км у мужчин, прошедшей в рамках второго этапа Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Нашу страну представляли две команды. «Россия-2», за которую бежали Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин и Сергей Устюгов, финишировала первой с результатом 1:26.46,8. «Россия-1» в составе Андрея Ларькова, Ильи Семикова, Дениса Спицова, Андрея Мельниченко уступила победителям всего 1,3 секунды. Третьими пришли спортсмены из норвежской команды.

У российских лыжниц не получилось войти в первую тройку в этот раз. Победу у женщин в эстафете одержали норвежки. Вторыми стали представительницы США, третье место досталось сборной Швеции.