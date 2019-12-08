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Колобков осудил футбольных болельщиков за бойкоты матчей

Наталия Майорова
13:42 08.12.2019
По словам минспорта РФ, если футбольные фанаты действительно нарушают правила поведения,то они должны понести соответствующее наказание.
Колобков осудил футбольных болельщиков за бойкоты матчей
© Фото: landscrona, instagram

Министр спорта РФ Павел Колобков назвал организацию бойкотов неправильной позицией футбольных фанатов, от которой страдают их любимые команды.

«Если действительно болельщики нарушали правила поведения, нарушали наши законы, они должны нести наказание в соответствии с соответствующими процедурами», - заявил он.

Колобков призвал встречаться с болельщиками и обсуждать эти вопросы. И в случае, если действительно существуют нарушения, то решать такие проблемы в рамках административного или какого-либо другого производства.

В пятницу, 6 декабря, «Фратрия» - объединение болельщиков «Спартака» - призвало всех фанатов покинуть трибуны на 30-й минуты матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Причиной тому стало давление на фанатские сообщества.

Болельщики нескольких команд на матчах, которые состоялись в пятницу и субботу, поддержали акцию и покинули трибуны.

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