Британского супертяжеловеса Джошуа обязали подраться с Усиком

Всемирная боксерская организация (WBO) обяжет британского тяжеловеса Энтони Джошуа выйти на ринг против украинца Александра Усика. Об этом сообщил глава спортивной организации Пако Валькарсел на своей странице в Twitter.

Предполагается, что тяжеловесы сойдутся в ринге в ближайшие полгода. Джошуа является обладателем четырех чемпионских поясов в тяжелом весе, которые он вернул после поединка с американцем Энди-Руисом-младшим. Бой состоялся сегодня.

Помимо чемпионского титула по версии WBO, Энтони Джошуа вновь стал обладателем поясов по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), причем с приставкой Super, Международной боксерской организации (IBO).

Украинский боксер Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелой категории, одержав победу над Чезам Уизерспуном из США. Бой проходил в американском Чикаго и завершился после седьмого раунда, когда Уизерспун отказался продолжать поединок.

Для Усика эта победа стала уже 17 в карьере. Выступая в ринге, он ни разу не проиграл. У его потенциального соперника Джошуа 22 победы, 21 из которых добыта нокаутом.