Впервые в истории: российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Победительницей стала Алена Косторная, второе и третье места заняли Анна Щербакова и Александра Трусова.
© Фото: Fabio FerrariLapresse, globallookpress
Впервые в истории финала Гран-при весь пьедестал почета заняли фигуристки из одной страны. Им стали россиянки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.
Соревнования прошли в итальянском Турине в субботу, 7 декабря.
По итогам короткой и произвольной программ Косторная установила новый мировой рекорд, набрав 247,59 балла.
Второе место заняла Анна Щербакова, ее выступление оценили на 240,92 балла. Александра Трусова получила бронзу, набрав 233,18 балла.
Еще одна россиянка Алина Загитова в сумме двух программ получила 205,23 балла и заняла шестое место.
Для всех трех фигуристок, кроме Загитовой, этот сезон стал дебютным.