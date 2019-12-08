Россиянка Косторная победила в финале Гран-при по фигурному катанию
По сумме баллов, 16-летняя спортсмена установила новый мировой рекорд.
© Фото: Raniero Corbelletti, globallookpress
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в финале Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине. Спортсменка установила новый мировой рекорд, набрав в сумме 247,59 балла.
Косторная побила достижение россиянки Александры Трусовой (241,02), которое та в этом сезоне установила на этапе Гран-при в Канаде.
Второе место заняла российская фигуристка Анна Щербакова (240,92 балла), на третьем – Александра Трусова (233,18 балла) , Алина Загитова стала шестой (205,23).
Ранее Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе, набрав 85,45 балла.