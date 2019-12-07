Российские пловцы стали первыми в смешанной эстафете на ЧЕ в Глазго
В эстафете вольным стилем участвовали пловцы Мария Каменева, Арина Суркова, Владислав Гринев и Владимир Морозов.
© Фото: Russian Swimming Federation Facebook
Сборная России победила в смешанной эстафете 4 по 50 метров на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Спортсмены показали результат в одну минуту и 28,31 секунды.
В эстафете вольным стилем участвовали пловцы Мария Каменева, Арина Суркова, Владислав Гринев и Владимир Морозов. Второе место соревнования досталось британцам, третье – сборной Франции.
Ранее российская сборная стала первой в микст-эстафете комплексным плаванием. Чемпионат в шотландском Глазго завершится 8 декабря.