Российские юниоры заняли весь пьедестал почета в финале Гран-при в Турине

Российские танцевальные пары заняли весь пьедестал почета в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию, который в эти дни проходит в итальянском Турине.

Золото досталось Апполинарии Панфиловой и ее партеру Дмитрию Рылову. Молодые люди победили в короткой программе (68,80 балла) и стали вторыми в произвольном прокате (116,43). Набранных в сумме 185,23 баллов дуэту хватило для того, чтобы отпраздновать итоговый успех.

Второе место у Дианы Мухаметзяновой и Ильи Миронова, которые уступили победителям совсем немного (184,37). Замкнули тройку лучших Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (179,68).