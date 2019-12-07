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Фанаты ЦСКА ушли с трибун во время матча с «Краснодаром»

Анна Касаткина
17:40 07.12.2019
Болельщики присоединились к акции против массовых задержаний футбольных фанатов 1 декабря.
Фанаты ЦСКА ушли с трибун во время матча с «Краснодаром»
© Фото: PFC CSKA MOSCOW Facebook

Болельщики московского ЦСКА покинули трибуны матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Они присоединились к бойкоту в знак протеста против массовых задержаний футбольных фанатов.

Уходить с матчей на 30-й минуте поклонников футбола призвало объединение болельщиков «Спартака». Акция протеста связана с произошедшим 1 декабря в Санкт-Петербурге: перед матчем с «Зенитом» полиция задержала десятки болельщиков красно-белых за нарушение общественного порядка. Некоторым из них назначили штрафы, а одному из лидеров фан-движения Валерию Бевзу запретили посещать матчи на полтора года.

Накануне матч в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Динамо» покинули болельщики обеих команд. Таким же образом поступили фанаты «Арсенала» и «Локомотива» во время встречи в Туле.

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