Казань примет ЧЕ-2021 по плаванию и ЧЕ-2024 по водным видам спорта

Казань получила право на проведение чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в 2021 году и чемпионата Европы по водным видам спорта 2024 года. Решение огласили в шотландском Глазго, где состоялось заседание бюро Европейской лиги плавания (LEN).

На церемонии презентации заявки министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов отметил, что Казань имеет большой опыт в проведении крупных соревнований, в том числе и по водным видам спорта. Он также сообщил, что в городе готовы все необходимые объекты, в частности проведена реновация в деревне спортсменов.

«Заверяю вас, это будут лучшие по своему уровню соревнования, которые когда-либо проводила Европейская лига плавания», - цитирует Леонова РИА Новости.

Член бюро Международной федерации плавания Владимир Сальников выразил уверенность, что чемпионаты пройдут на самом высоком уровне. Он напомнил, что в этом году в Казани состоялись первенства Европы по плаванию и прыжкам в воду и «все остались довольны уровнем их проведения».

В Глазго 8 декабря завершится ЧЕ по плаванию на короткой воде 2019 года. На нем российская сборная взяла несколько золотых медалей, а также установила новый мировой рекорд.