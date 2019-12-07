Семин опроверг информацию о своей отставке

Никаких оснований для отставки нет, считает главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин. Таким образом он прокомментировал информацию, которая появилась после поражения клуба от тульского «Арсенала».

Накануне, в пятницу 6 декабря, тульский «Арсенал» разгромил со счетом 4:0 московский «Локомотив» в матче 19-го тура чемпионата России. После этого в соцсетях появилась информация об отставке тренера.

«Не вижу никаких оснований для этого! А вот эта информация, кто дал — надо разбираться. Откуда она пошла вообще… А так я работаю», - заявил Семин РБК.

Сейчас «Локомотив» занимает вторую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. После 19 матчей клуб набрал 34 очка. На первом месте стоит «Зенит» с 45 очками, на третьем – «Краснодар». У быков за спитой 18 туров и 34 очка. Сегодня «Краснодар» принимает у себя московский ЦСКА.