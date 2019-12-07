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Семин опроверг информацию о своей отставке

Тамара Астапенкова
13:06 07.12.2019
Тульский «Арсенал» разгромил со счетом 4:0 московский «Локомотив» в матче 19-го тура чемпионата России.
Семин опроверг информацию о своей отставке
© Фото: Franz Waelischmiller SVEN SIMO Globallookpress

Никаких оснований для отставки нет, считает главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин. Таким образом он прокомментировал информацию, которая появилась после поражения клуба от тульского «Арсенала».

Накануне, в пятницу 6 декабря, тульский «Арсенал» разгромил со счетом 4:0 московский «Локомотив» в матче 19-го тура чемпионата России. После этого в соцсетях появилась информация об отставке тренера.

«Не вижу никаких оснований для этого! А вот эта информация, кто дал — надо разбираться. Откуда она пошла вообще… А так я работаю», - заявил Семин РБК.

Сейчас «Локомотив» занимает вторую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. После 19 матчей клуб набрал 34 очка. На первом месте стоит «Зенит» с 45 очками, на третьем – «Краснодар». У быков за спитой 18 туров и 34 очка. Сегодня «Краснодар» принимает у себя московский ЦСКА.

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