Первые среди лучших: российские фигуристы захватили лидерство в финале Гран-при в Турине

Три россиянки захватили лидерство в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.

В короткой программе лучший результат показала Алена Косторная - у нее рекордные в истории оценки. Выступление россиянки оценили в 85,45 балла.

В свою очередь, олимпийская чемпионка Алина Загитова оказалась на втором месте (79,60), а Анна Щербакова замкнула тройку лидеров (78,27).

Сегодня, 7 декабря, у российских спортсменок решающий день.

Что касается спортивных пар, то этот этап на турнире в Турине уже завершился. Российские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзовую медаль.

Еще одна россиянка Александра Трусова заняла пятое место, поскольку она упала с тройного акселя, который исполняла на соревнованиях впервые. Ее оценка составила 71,45 балла. Несмотря на это, у Трусовой самая сложная произвольная программа, поэтому шанс отыграться еще есть.