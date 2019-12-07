Фанаты ЦСКА и «Краснодара» поддержали бойкот футбольных матчей

Болельщики футбольного клуба ЦСКА пообещали покинуть стадион во время сегодняшней игры с «Краснодаром. Таким образом они выступили в поддержку бойкота, который накануне объявили фанаты нескольких российских клубов.

Причиной недовольства стали массовые задержания поклонников московского «Спартака». Инцидент произошел накануне гостевого матча москвичей с «Зенитом» в рамках 19-го тура, когда около 200 фанатов «красно-белых» были доставлены в отделения полиции. Большинству выписали штрафы за хулиганство и распитие алкогольных напитков, а одному из лидеров фанатского движения запретили посещать стадион на протяжении следующих полутора лет.

«Мы призываем всех пришедших сегодня на гостевой сектор ЦСКА в Краснодаре покинуть трибуну после первого тайма, а до этого гнать команду вперед за себя и всех тех, кто не может быть рядом с командой и уже пострадал от незаконных задержаний, решений суда, банов и прочих запретов», - говорится в официальном заявлении фанатов ЦСКА на их сайте.

Болельщики футбольного клуба «Краснодар», узнав о готовящейся акции, заявили о ее полной поддержке и пообещали также покинуть трибуны во время игры.

«За всю недолгую историю движения нам не раз запрещали какими-либо способами улучшать сектор или как-то выделяться. И поэтому в ситуации с притеснением фанатов других клубов мы не можем оставаться в стороне. В беде различия цветов пропадают и ультрас должны быть едины как никогда», - говорится в заявлении фанатов «Краснодара» на странице их сообщества в Instagram.

Накануне представители фанатского движения проявили редкое единодушие и покинули матчи очередного тура российской Премьер-лиги. На 40-ой минуте встречи «Зенита» и «Динамо» опустел сектор на стадионе в Санкт-Петербурге. Аналогичные шаги предприняли поклонники «Рубина», «Арсенала» и «Локомотива», которые ушли с трибун на 30- минуте игры своих команд.