Овечкин рассказал, когда закончит спортивную карьеру

Нападающий хоккейного клуба Washington Capitals и сборной России Александр Овечки заявил, что закончит спортивную карьеру как только побьет рекорд по заброшенным шайбам Уэйна Гретцки. На данный момент у россиянина 678 шайб в NHL, а у знаменитого канадца 984 точных броска.

«Если я побью рекорд Гретцки, то после этого вы никогда больше не увидите меня на льду. Да, можно сказать, что это будет моментальный уход на пенсию», - пошутил Овечкин в эфире программы ESPN In The Crease.

Для того, чтобы войти в хоккейную мировую историю у Александра есть все шансы. Восьмой номер Washington Capitals «штампует» рекорды один за другим.

Не так давно Овечкин оформил 24-1 хет-трик в NHL и вышел на первое место по этому показателю среди всех европейских игроков. Также Ови, так капитана команды зовут североамериканские болельщики, вошел в десятку лучших игроков хоккейной лиги по количество хет-триков.