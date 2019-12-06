Сборная РФ по плаванию установила новый мировой рекорд на ЧЕ в Глазго
Прошлый рекорд был установлен сборной США в декабре прошлого года на чемпионате мира в КНР.
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Сборная РФ по плаванию победила в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров на чемпионате Европы. Российские спортсмены установили новый мировой рекорд. Соревнования прошли в Глазго.
Россияне Климент Колесников, Владимир Морозов, Арина Суркова и Мария Каменева проплыли эстафету за 1 минуту 36,22 секунды. Прошлый рекорд – 1 минута 36,40 секунд – был установлен сборной США в декабре прошлого года на чемпионате мира в КНР.
Серебро досталось представителям Нидерландов (1 минута 37,12 секунд), бронза – у датчан (1 минута 38,02 секунды), уточняет РИА Новости.