Секрет «Красной машины»: Фетисов рассказал о диете советских хоккеистов

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов рассказал сайту телеканала «360» о диете советских чемпионов, благодаря которой им удавалось постоянно одерживать победы.

Фетисов назвал хорошее питание одним из главных условий, которое постоянно соблюдали игроки «Красной машины». Руководство сборной СССР должно было заботиться о хоккеистах, 11 месяцев в году проводящих на сборах.

«Простой распорядок: с утра – яичница, творог, кефир, чай, булочка. Обед – мясо, первое, второе, компот. Пироженки были постоянно», - поведал хоккеист.

По его словам, алкоголем никто не злоупотреблял, лишь изредка выпивая пиво и шампанское в свободное от игр время.

«Мы тяжелые напитки не пили, иначе мы бы столько не выигрывали. Мы очень ответственно к этому относились, если договорились о запрете, значит, должны соблюдать», - заявил Фетисов.

Во время первой поездки в Канаду в 1974 году российские спортсмены были поражены клубникой и фруктами в феврале, а также стейками. Впервые хоккеисты увидели тогда и 100-канальный телевизор и хрустальные люстры.

Ранее Фетисов поделился воспоминаниями о переезде в хрущевку из коммуналки. В детстве семья будущей звезды мирового хоккея Вячеслава Фетисова жила в бараке на 20 человек. Но печка-буржуйка толком не грела. Зимой будущий хоккеист спал в шапке, валенках и шубе, но это не спасало от частых болезней.