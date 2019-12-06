Россиянка Косторная установила мировой рекорд в финале Гран-при по фигурному катанию
Спортсменка побила свой же ранее установленный рекорд, получив от судей 85,45 балла.
© Фото: Naoki Morita, globallookpress
Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу в женском одиночном катании в финале серии Гран-при в итальянском Турине. 16-летняя спортсменка побила свой же мировой рекорд, получив 85,45 балла.
Второе и третье место также получили представительницы России. Серебро – у Алины Загитовой, она показала лучший для себя результат в сезоне. Бронза – у Анны Щербаковой, которая улучшила личный рекорд в короткой программе почти на 5 баллов.
Четвертое место досталось американской фигуристке Брэди Теннелл. На пятом снова расположилась россиянка Александра Трусова – 71,45 балла.