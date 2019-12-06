«Арсенал» всухую обыграл «Локомотив» в Туле

Московский «Локомотив» потерпел разгромное поражение от тульского «Арсенала» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Игра закончилась со счетом 0:4.

Встреча проходила на домашнем стадионе «Арсенала» в Туле. Первый гол в ворота соперников отправил полузащитник Игорь Горбатенко на 48-й минуте. На 63-й и 78-й дубль оформил нападающий Евгений Луценко. На 83-й минуте отличился сербский полузащитник «Арсенала» Горан Чаушич.

На 30-й минуте матча – до первого мяча в воротах – стадион покинули фанаты обоих команд. Они поддержали протестную акцию болельщиков «Спартака», которые выступили против массовых задержаний полицией 1 декабря в Санкт-Петербурге.