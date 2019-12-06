«Зенит» с разгромным счетом победил «Динамо» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» вырвал победу у московского «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 3:0.

Матч проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Счет открылся на шестой минуте благодаря голу иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. На 35-й мяч ворота соперников отправил защитник Бранислав Иванович. Последний гол во встрече забил нападающий Артем Дзюба.

Поклонники петербургской команды покинули трибуны матча на 40-й минуте. Таким образом они присоединились к фанатской акции протеста, инициированную болельщиками «Спартака» из-за массовых задержаний 1 декабря.