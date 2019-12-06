Массовый бойкот: фанаты ушли с матча «Арсенала» и «Локомотива»

Поклонники футбольных клубов «Арсенал» и «Локомотив» покинули трибуны матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Туле. Они присоединились к акции протеста против массовых задержаний фанатов, которые произошли 1 декабря.

К бойкоту матчей ранее призвала объединенная группа болельщиков «Спартака» «Фратрия». Фанаты нескольких клубов решили присоединиться к этой акции. Так, поклонники футбола ушли с матча «Зенит» - «Динамо».

Около 200 фанатов «Спартака» задержали в ночь перед матчем с «Зенитом» в Санкт-Петербурге за хулиганство и употребление алкоголя. Большинство отпустили после профилактической беседы, однако некоторые получили штрафы и даже запрет посещать спортивные мероприятия.