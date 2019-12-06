Фанаты «Зенита» покинули трибуны матча РПЛ в знак протеста

Фанаты петербургской футбольной команды «Зенит» ушли с трибун после 40-й минуты матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо». Таким образом они выразили солидарность акции протеста поклонников московского «Спартака» против массовых задержаний.

Объединенная группа болельщиков «Спартака» «Фратрия» ранее призвала покидать матчи РПЛ на 30-й минуте. Во время матча «Зенит» – «Динамо» фанаты последней команды четко выполнили это указание, сине-бело-голубые сделали это спустя десять минут.

В столице перед матчем 18-го тура «Спартак» - «Зенит» задержали около двухсот поклонников красно-белых. Футбольных фанатов обвинили в хулиганстве.