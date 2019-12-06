Фанаты нескольких российских футбольных клубов объявили бойкот ближайших игр

Фанаты футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга пообещали уйти с трибун на 40-й минуте матча со столичным «Динамо» в знак солидарности с болельщиками московского «Спартака».

О принятом решении говорится в заявлении объединения фанатов «Зенита» «Ландскрона», которое опубликовано в соцсетях.

«Тем самым, мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на чемпионат мира или чемпионат Европы, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе, как преступник, и подтверждение тому можно встретить на любом матче, в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема», - говорится в сообщении, которое опубликовано в Instagram.

К своеобразной акции протеста планируют присоединиться болельщики «Рубина», «Арсенала» и «Локомотива». Фанаты этих команд покинут стадион на 30-й минуте первого тайма.

О массовых задержаниях болельщиков столичного «Спартака» стало известно 1 декабря. Перед матчем с «Зенитом» 86 человека были доставлены в отделения полиции за мелкое хулиганство или употребление алкоголя. Большинство были отпущены после профилактической беседы.