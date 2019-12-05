В ISU ответили на критику костюма фигуриста Шулепова

В Международном союзе конькобежцев (ISU) прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что костюм российского фигуриста Антона Шулепова был «стилизован под униформу заключенного концлагеря» на выступлении в произвольной программе.

Как говорится в сообщении организации, имеющемся в распоряжении «Звезды», ISU понимает возможное истолкование звезды Давида на костюме как оскорбительное. В то же время, следует учитывать, что Шулепов выступал под музыку известного фильма «Список Шиндлера», отмечается в заявлении.

В свою очередь, тренер фигуриста подтвердил, что костюм состоит из двух частей, как и жизнь Оскара Шиндлера.

«Одна часть, представляющая Оскара Шиндлера как преуспевающего немецкого бизнесмена, а другая часть представляет собой пленника со звездой Давида и числом 1200 - приблизительным количеством людей, спасенных мистером Шиндлером», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в организации подчеркнули, что ни ISU, ни фигурист не хотели причинить кому-то боль или оскорбить кого-либо.

«ISU уважает всех жертв и семьи, пострадавших от Холокоста, и вновь приносит извинения за решение номинировать костюм Шулепова на голосование», - уточнили в организации.

Однако, подчеркивается в заявлении, костюм не является нарушением правила 501, которое гласит, что» одежда может отражать характер выбранной музыки».

Ранее сообщалось о том, что российского фигуриста Антона Шулепова раскритиковали за костюм, стилизованный под униформу заключенного концлагеря. Образ узника Освенцима фигурист воплотил под музыку из знаменитого фильма «Список Шиндлера». Некоторые зрители посчитали, что таким образом спортсмен проявил неуважение к жертвам холокоста, а ужасы геноцида не являются развлечением.