Пловец Колесников рассказал об эмоциях от мирового рекорда

Российский пловец Климент Колесников заявил, что не ожидал рекорда на чемпионате Европы и «супермегукрутого» ощущения у него не было.

«Да, мировой рекорд - это круто, но не больше. Сегодня еще плыл сотню на спине, все идет нормально, надеюсь, что в финале смогу еще улучшить результат», - сказал Колесников РИА Новости.

Сборная России на чемпионате Европы по плаванию в шотландском Глазго прошла смешанную эстафету 4х50 м за минуту и 36,22 секунды, завоевав золотые медали.

В составе сборной выступили пловцы Мария Каменева, Арина Суркова, Климент Колесников и Владимир Морозов.

Второе место досталось голландцам, третье – сборной Дании.