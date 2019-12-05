Пловец Колесников рассказал об эмоциях от мирового рекорда
Сборная России завоевала золотые медали чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в шотландском Глазго. Смешанную эстафету 4х50 м комплексным плаванием команда прошла за минуту и 36,22 секунды.
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Российский пловец Климент Колесников заявил, что не ожидал рекорда на чемпионате Европы и «супермегукрутого» ощущения у него не было.
«Да, мировой рекорд - это круто, но не больше. Сегодня еще плыл сотню на спине, все идет нормально, надеюсь, что в финале смогу еще улучшить результат», - сказал Колесников РИА Новости.
Сборная России на чемпионате Европы по плаванию в шотландском Глазго прошла смешанную эстафету 4х50 м за минуту и 36,22 секунды, завоевав золотые медали.
В составе сборной выступили пловцы Мария Каменева, Арина Суркова, Климент Колесников и Владимир Морозов.
Второе место досталось голландцам, третье – сборной Дании.