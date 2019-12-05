Сборная России по плаванию с мировым рекордом взяла золото на ЧЕ

Сборная России завоевала золотые медали чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в шотландском Глазго. Смешанную эстафету 4х50 м комплексным плаванием команда прошла за минуту и 36,22 секунды.

В составе сборной выступили пловцы Мария Каменева, Арина Суркова, Климент Колесников и Владимир Морозов. Преодолев дистанцию, они установили новый мировой рекорд: предыдущий принадлежал сборной США с результатом минута и 36,40 секунды.

Второе место досталось голландцам, третье – сборной Дании. Соревнования будут проходить до 8 декабря. В первый день состязаний золотую медаль завоевал Владимир Морозов, проплыв брассом дистанцию в 50 метров.