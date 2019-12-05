Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

«Дебилы»: Газаев прокомментировал оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы

Роман Захаров
19:59 05.12.2019
Экс-тренер сборной России по футболу считает, что РФС обязан реагировать на подобные инциденты.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Maksim Konstantinov, globallookpress

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газаев назвал дебилами фанатов, оскорблявших футболиста Артему Дзюбу после игры питерского «Зенита» с московским «Спартаком», состоявшейся в рамках 18-го тура российской премьер-лиги, а также после матча Россия - Сан-Марино.

«Я в этой ситуации на стороне Артема Дзюбы. Вчера мы этим футболистом восхищались: он принес радость и результаты для нашей сборной на чемпионате мира. А сегодня, как говорится: от любви до ненависти полсантиметра. Его начинают обзывать. Неприятно это, конечно… Есть дебилы, которые позволяют себе подобные вещи», - сказал Газаев.

При этом бывший наставник российских футболистов отметил, что «такое поведение не красит». По мнению Газаева, РФС обязан реагировать на подобные инциденты.

Встреча «Зенита» и «Спартака» состоялась 1 декабря в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Фанаты красно-белых начали кричать оскорбительные кричалки в адрес форварда питерцев Артема Дзюбы после поражения своей команды. Похожий инцидент произошел и во время игры сборной России с Сан-Марино.

Ранее главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес Дзюбы

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.12.2019, 19:37
Экономика, интернет и медицина: Медведев в прямом эфире подвел итоги уходящего года
Дата05.12.2019, 21:30
Восхождение на Эльбрус, погружение с аквалангом: как снимался спецпроект «Взвод»
Дата05.12.2019, 09:26
В ISU ответили на критику костюма фигуриста Шулепова
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата05.12.2019, 18:34
Разработчик «Ярса»: Россия опережает США в сфере наземных ядерных сил
Дата05.12.2019, 11:26
Крымский таран: как советский сторожевик прогнал американский крейсер из Черного моря
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:36 В стране и мире
В Кремле анонсировали встречу Путина с лидерами «нормандской четверки»
21:30 Армия
Видео
Восхождение на Эльбрус, погружение с аквалангом: как снимался спецпроект «Взвод»
21:27 В стране и мире
Видео
Дымовые шашки, камни и слезоточивый газ: во Франции продолжаются протесты профсоюзов
20:57 В стране и мире
Видео
Китайский майдан: что делают бойцы «Азова» на протестах в Гонконге
20:52 В стране и мире
В Совфеде объяснили запрет Киева ездить в РФ по внутренним паспортам
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Четырнадцать автомобилей «всмятку»: момент крупного ДТП в Петербурге попал на видео
Следователь СК РФ раскрыла новые подробности убийства Михаила Круга
Видео
Крымский таран: как советский сторожевик прогнал американский крейсер из Черного моря
Овечкин воспользовался паяльной лампой во время матча NHL
Загадочный объект обнаружен вблизи умирающей звезды
Видео
На Крымском мосту появилось граффити с котом
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.