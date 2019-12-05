«Дебилы»: Газаев прокомментировал оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газаев назвал дебилами фанатов, оскорблявших футболиста Артему Дзюбу после игры питерского «Зенита» с московским «Спартаком», состоявшейся в рамках 18-го тура российской премьер-лиги, а также после матча Россия - Сан-Марино.

«Я в этой ситуации на стороне Артема Дзюбы. Вчера мы этим футболистом восхищались: он принес радость и результаты для нашей сборной на чемпионате мира. А сегодня, как говорится: от любви до ненависти полсантиметра. Его начинают обзывать. Неприятно это, конечно… Есть дебилы, которые позволяют себе подобные вещи», - сказал Газаев.

При этом бывший наставник российских футболистов отметил, что «такое поведение не красит». По мнению Газаева, РФС обязан реагировать на подобные инциденты.

Встреча «Зенита» и «Спартака» состоялась 1 декабря в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Фанаты красно-белых начали кричать оскорбительные кричалки в адрес форварда питерцев Артема Дзюбы после поражения своей команды. Похожий инцидент произошел и во время игры сборной России с Сан-Марино.

Ранее главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес Дзюбы.